В Москве проведут масштабную дезинфекцию общественных пространств, чтобы не допустить распространения коронавируса. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
«Предприятия комплекса городского хозяйства проведут масштабную обработку дезинфицирующими препаратами проезжей части, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов», — цитирует его «Российская газета». Также будут обрабатывать подземные переходы и остекленные пешеходные путепроводы.
Некоторые дороги в Москве уже начали мыть с дезинфицирующими средствами, сообщают читатели URA.RU. «Моют Дмитровское шоссе», — пояснили собеседники агентства.
Сейчас в России зафиксировано 1049 случаев заражения коронавирусом, и более семи сотен из них приходятся на Москву. Также в столице скончались четверо носителей вируса. Всего в мире коронавирус выявлен у более 600 тысяч человек, 135 тысяч выздоровели, более 27,5 тысячи — скончались.
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