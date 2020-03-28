В России зарегистрировали новый тест на коронавирус

В Новосибирске зарегистрировали новый тест для диагностики коронавирусной инфекции, который дает результат за 1,5 часа. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
«У тестов — высокая чувствительность. Они позволяют сократить время на пробоподготовку в несколько раз. Результат можно получить за 90 минут», — говорится в сообщении на сайте.
Выпуск новых систем начнется в понедельник. Планируется изготовить около тысячи наборов за неделю.
Сейчас в России зафиксировано 1049 случаев заражения коронавирусом. Также в Москве скончались четверо носителей вируса. Всего в мире коронавирус выявлен у более 600 тысяч человек, 135 тысяч выздоровели, более 27,5 тысячи — скончались.
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