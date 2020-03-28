В России зарегистрировали новый тест на коронавирус

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, защитный костюм, эпидемия, медики, врачи, карантин, медицинская маска, коронавирус, санитарный кордон, вирусолог, бактериолог
Тест дает результат за 90 минутФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Новосибирске зарегистрировали новый тест для диагностики коронавирусной инфекции, который дает результат за 1,5 часа. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

«У тестов — высокая чувствительность. Они позволяют сократить время на пробоподготовку в несколько раз. Результат можно получить за 90 минут», — говорится в сообщении на сайте.

Выпуск новых систем начнется в понедельник. Планируется изготовить около тысячи наборов за неделю.

Сейчас в России зафиксировано 1049 случаев заражения коронавирусом. Также в Москве скончались четверо носителей вируса. Всего в мире коронавирус выявлен у более 600 тысяч человек, 135 тысяч выздоровели, более 27,5 тысячи — скончались.

Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «Екатеринбург. Коронавирус», а также telegram-канале «Екатеринбург. Коронавирус»

Расскажите о новости друзьям
Здоровье Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...