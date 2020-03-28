27 марта 2020
26 марта 2020
25 марта 2020

В Прикамье найден еще один больной коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт
Заболевший вернулся в Прикамье из Испании (фото из архива)Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Пермском крае зафиксирован новый случай коронавируса. Им заразился мужчина, вернувшийся из Испании, сообщила глава регионального минздрава Оксана Мелехова.

«Мужчина вернулся в Прикамье из Испании. Круг контактировавших с заболевшим находится под наблюдением специалистов», — написала министр в своем Instagram.

Теперь в регионе 11 человек с коронавирусом. Еще более 50 пациентов находятся под наблюдением, около 3,5 тысячи человек — на самоизоляции.

Всего в России зафиксировано 1264 случая заражения в 64 регионах. Вылечились 49 человек, скончались — четверо. В мире коронавирус выявлен у 600 тысяч человек, 135 тысяч выздоровели, более 27,5 тысячи стали жертвами вируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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