В Магнитогорске отправили под стражу обвиняемого во взрыве дома

При взрыве газа в Магнитогорске погибли два человека Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Взрыв в магнитогорской пятиэтажке

В городе Магнитогорске Челябинской области Орджоникидзевский районный суд 28 марта удовлетворил ходатайство следствия о взятии под стражу на два месяца 43-летнего жителя Верхнеуральска Эдуарда Р. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности двум жителям дома на улице Доменщиков в Магнитогорске, погибших при взрыве бытового газа. Об этом URA.RU сообщили источник в суде.

«Он просил избрать ему меру, не связанную с содержанием в СИЗО. Ссылался на то, что у него трое детей. Частично признал вину, просил домашний арест, — пояснил источник. — Но суд удовлетворил ходатайство следствия».

Верхнеуралец принес в квартиру, где проживали его мать, сестра с мужем и двумя сыновьями (13 лет и 1,5 года), баллон с газом. Баллон взорвался вечером 26 марта, когда дети были в квартире одни. Пламя охватило несколько квартир. 13-летний подросток и женщина, проживающая в соседней квартире, погибли.

Состояние полуторагодовалого малыша врачи оценивают как крайне тяжелое. Его удалось стабилизировать и перевезти санавиацией в Челябинск, в ожоговый центр.