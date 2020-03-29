Доходы топ-менеджеров «Газпрома» снизились почти вдвое

Доходы топ-менеджеров «Газпрома» снизились Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В прошлом году доходы топ-менеджеров «Газпрома» сократились почти вдвое по сравнению с 2018-м. Это следует из годовой бухгалтерской отчетности компании.

«Члены Совета директоров и правления ПАО „Газпром“ за год получили 1 млрд 956 млн 740 тысяч рублей. Для сравнения в 2018 году эта сумма составила 3 млрд 362 млн 403 тысяч рублей», — пишет РБК со ссылкой на документ.

В нем также отмечается, что в указанные суммы включены налоги на доходы физических лиц, страховые взносы и оплату услуг «оздоровительного характера». Входящие в состав Совета директоров госслужащие вознаграждения от «Газпрома» не получают.