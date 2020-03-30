Медведев допустил принятие в России более жестких мер для борьбы с коронавирусом

Дмитрий Медведев обратился к россиянам из-за пандемии коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев записал обращение к жителям страны на фоне пандемии коронавируса, в котором не исключил, что в случае неблагоприятного сценария властям придется принять более жесткие меры. Видео опубликовано на странице политика в Instagram.

«Мы должны быть готовы к разным сценариям ее [ситуации с распространением коронавируса] развития. Неблагоприятный сценарий потребует принятия еще более жестких решений», — заявил Медведев.

Новость дополняется