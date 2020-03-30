29 марта 2020

Медведев допустил принятие в России более жестких мер для борьбы с коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев обратился к россиянам из-за пандемии коронавирусаФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев записал обращение к жителям страны на фоне пандемии коронавируса, в котором не исключил, что в случае неблагоприятного сценария властям придется принять более жесткие меры. Видео опубликовано на странице политика в Instagram.

«Мы должны быть готовы к разным сценариям ее [ситуации с распространением коронавируса] развития. Неблагоприятный сценарий потребует принятия еще более жестких решений», — заявил Медведев.

Новость дополняется

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...