29 марта 2020
28 марта 2020
27 марта 2020

В екатеринбургской многоэтажке взорвался газ. Эвакуированы 55 человек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Взрыв бытового газа в доме № 164 на проспекте Карла Маркса. Магнитогорск, мчс, жилой дом, люлька, пожарная лестница
На месте работали семь единиц техникиФото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге в 12-этажном доме на Юго-Западе взорвался газ. Сотрудники МЧС эвакуировали из многоэтажки 55 человек, среди них были дети.

«В ходе выяснения обстоятельств, случившего установлено, что на балконе квартиры 6-го этажа, в связи с неплотно закрытым вентилем газового баллона объемом 5 литров, произошла утечка газа», — рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. При курении хозяина на балконе шестого этажа произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим горением домашних вещей, добавили в МЧС.

Спасатели вытащили хозяина квартиры, где произошел инцидент, в маске дыхательного аппарата. Мужчина от госпитализации отказался. Общая площадь пожара составила два квадратных метра. На месте работали семь единиц техники.

Расскажите о новости друзьям
Происшествия Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...