На месте работали семь единиц техники
В Екатеринбурге в 12-этажном доме на Юго-Западе взорвался газ. Сотрудники МЧС эвакуировали из многоэтажки 55 человек, среди них были дети.
«В ходе выяснения обстоятельств, случившего установлено, что на балконе квартиры 6-го этажа, в связи с неплотно закрытым вентилем газового баллона объемом 5 литров, произошла утечка газа», — рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. При курении хозяина на балконе шестого этажа произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим горением домашних вещей, добавили в МЧС.
Спасатели вытащили хозяина квартиры, где произошел инцидент, в маске дыхательного аппарата. Мужчина от госпитализации отказался. Общая площадь пожара составила два квадратных метра. На месте работали семь единиц техники.