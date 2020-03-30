Цена нефти марки WTI впервые за 18 лет опустилась ниже 20 долларов

Нефть дешевеет на фоне новостей о распространении коронавируса Фото: media.gazprom-neft.ru

Стоимость нефти марки WTI опустилась ниже 20 долларов за баррель впервые с 2002 года, свидетельствуют данные торгов.

«По состоянию на 1.40 мск цена майских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 8,52%, до 19,98 доллара за баррель», — пишет РИА «Новости». Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне, по данным ТАСС, снизилась на 7,92% — до 23,1 $ за баррель.

Нефтяные котировки, как отмечает агентство, падают на фоне новостей о продолжающемся росте числа заразившихся коронавирусом. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано 634 835 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки это число увеличилось на 63 159. 29 957 человек скончались.

Падение цен на нефть, напомним, произошло в ночь на 9 марта — через несколько дней после выхода России из сделки со странами ОПЕК. Стоимость нефти марки Brent снизилась на 31% — до 31,43 доллара за баррель. Это привело и к падению курса рубля. 19 марта цены на нефть в России впервые за 17 лет стали ниже 25 долларов.