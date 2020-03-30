Все препараты могут эффективно помочь в лечении коронавирусной инфекции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России на сегодняшний день разработаны три препарата, которые могут помочь в борьбе с коронавирусом. Об этом журналистам рассказал руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин.

«Несколько лет назад в Институте органического синтеза имени Постовского Уральского отделения РАН был создан противовирусный препарат триазавирин. Он заинтересовал специалистов из Китая на предмет возможности его применения в борьбе с COVID-19», — пишет РИА «Новости». По словам Чехонина, сейчас в стране создана ингаляционная форма этого препарата. Она может стать эффективным способ для лечения коронавируса. Данный препарат, как отметил Чехонин, уже готов для передачи на испытания в медучреждения.

Также в России создан препарат фортепрен. Он был разработан на основе фоспренила, который используется для лечения вируса у животных, объяснил академик. Препарат уже прошел клинические испытания и находится на этапе регистрации. Еще один препарат — фавипиравир, он готов для передачи на испытания в российские клиники, уточнил Чехонин.

На очереди сейчас три эффективных вакцины от коронавируса. На эти проекты обратили внимание в Минздраве РФ, рассказал академик. Помимо разрабатываемой центром «Вектор» в Новосибирской области вакцины, работа идет на базе биологического факультета МГУ им. Ломоносова. Речь идет о прототипе вакцины, которая работала бы в отношении широкого спектра коронавирусов.

В Институте биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова под руководством академика Александра Габибова разрабатывается вакцина против COVID-19 на основе вирусоподобных частиц с использованием рекомбинантных фрагментов белков коронавируса. Еще одна работа идет в Институте общей генетики имени Вавилова. Разрабатываемая там вакцина несет на поверхности три белка коронавируса, что также должно позволить создать поливалентную вакцину.

Ранее экс-глава Минздрава РФ Вероника Скворцова назвала сроки появления вакцины от коронавируса. По ее словам, вaкцина от кoрoнавируса в Рoссии будет готова приблизительно через год.