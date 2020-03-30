В Екатеринбурге выписали двух пациентов, излечившихся от коронавируса

В столице Урала выписали двух пациентов, излечившихся от коронавирусной инфекции. Об это URA.RU сообщили в свердловском оперативной штабе по противодействию коронавирусу. Информация об этом опубликовал также губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
«Сегодняшний день начался с прекрасных новостей: из больницы №40 в Екатеринбурге выписали еще двоих пациентов, которые вылечились от коронавируса, — сообщил губернатор Куйвашев на своей странице в Instagram. — Также из больницы отпустили 12 человек, контактировавших с заболевшими. Официально подтверждено, что они не являются носителями вируса».
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