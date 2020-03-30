В Екатеринбурге выписали двух пациентов, излечившихся от коронавируса

Они полностью здоровы и не опасны для окружающих Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В столице Урала выписали двух пациентов, излечившихся от коронавирусной инфекции. Об это URA.RU сообщили в свердловском оперативной штабе по противодействию коронавирусу. Информация об этом опубликовал также губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Сегодняшний день начался с прекрасных новостей: из больницы №40 в Екатеринбурге выписали еще двоих пациентов, которые вылечились от коронавируса, — сообщил губернатор Куйвашев на своей странице в Instagram. — Также из больницы отпустили 12 человек, контактировавших с заболевшими. Официально подтверждено, что они не являются носителями вируса».

Первого пациента, излечившегося от коронавируса , напомним, выписали из ГКБ №40 Екатеринбурга в минувшие выходные. По данным URA.RU, это женщина, которая заразилась COVID-2019 после путешествия по Европе. Как рассказали санитарные врачи, у нее был сложный маршрут, включающих несколько стран, в том числе путешествие на автомобиле по Италии, а также на пароходе. При этом ее болезнь проходила в легкой форме.