Путин призвал пенсионеров оставаться дома

Президент России попросил пожилых людей оставаться дома Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Чтобы сохранить здоровье, пенсионеры должны оставаться дома. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с полномочными представителями главы государства в федеральных округах.

«Нужно донести до всех: и до самих граждан этой возрастной группы, и до их родственников, что тем, кому больше 65 лет, сейчас лучше и безопаснее находиться дома. Им нужно прямо сказать: если вы хотите сохранить свое здоровье и свою жизнь — вы должны оставаться дома», — сказал президент. Он также поручил полпредам взять на личный контроль оказание помощи гражданам старше 65 лет в период самоизоляции.

Президент России Владимир Путин ранее объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей, сообщает RT. Он отметил, что мера вынужденная и направлена на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. В Москве и в ряде регионов введен режим самоизоляции для всех жителей независимо от возраста. Жителям столицы можно покидать квартиру только в случае, если им нужно работать, сходить в магазин или аптеку, выгулять домашних животных, вынести мусор или обратиться за медицинской помощью.

По последним данным в России коронавирусом заражены 1836 человек, 12 — погибли, 66 — излечились.