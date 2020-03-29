Жителям Москвы запретили покидать дома из-за коронавируса. Выходить можно только в пяти случаях

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Сергей Собянин вводит режим самоизоляции в столице с 30 мартаФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Москве с 30 марта вводится режим всеобщей самоизоляции. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста в целях предотвращения распространения коронавируса», — сообщается на сайте Собянина.

Покидать квартиру жителям столицы можно только в случае, если им нужно работать, сходить в магазин или аптеку, выгулять домашних животных, вынести мусор или обратиться за медицинской помощью. В других целях выходить на улицу можно будет только тем, у кого имеется специальный пропуск. Въезд и выезд из города при этом не ограничивается.

По последним данным, в России зафиксировано 1 534 случаев заражения (+270 за сутки), девять человек умерли, 64 пациента выздоровели. При этом более тысячи больных приходится на Москву.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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