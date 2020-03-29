Сергей Собянин вводит режим самоизоляции в столице с 30 марта Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Москве с 30 марта вводится режим всеобщей самоизоляции. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста в целях предотвращения распространения коронавируса», — сообщается на сайте Собянина.

Покидать квартиру жителям столицы можно только в случае, если им нужно работать, сходить в магазин или аптеку, выгулять домашних животных, вынести мусор или обратиться за медицинской помощью. В других целях выходить на улицу можно будет только тем, у кого имеется специальный пропуск. Въезд и выезд из города при этом не ограничивается.

По последним данным, в России зафиксировано 1 534 случаев заражения (+270 за сутки), девять человек умерли, 64 пациента выздоровели. При этом более тысячи больных приходится на Москву.