Микрозаймы отказались закрываться на карантин в Кургане

Жительница Кургана сообщила, что микрофинансовая организация, в которой она трудится, продолжает работать в выходную неделю с 30 марта по 3 апреля. Об этом она сообщила в Instagram-аккаунте губернатора Курганской области Вадима Шумкова.
«Работаю в займах. Нас не закрыли», — написала девушка. На момент написания новости комментарий был удален. Скриншот комментария находится в распоряжении редакции. Также под постом остались ответы официальных органов, в которых указан никнейм написавшей.
На заявление девушки ответили начальник Главного управления по труду и занятости Курганской области Игорь Ксенофонтов и аккаунт областного департамента экономического развития. «Микрофинансовые организации должны быть закрыты», — прокомментировал текст с аккаунта gutzn_45 Ксенофонтов. Он подтвердил URA.RU, что отвечает под этим никнеймом. Представители департамента попросили девушку уточнить информацию об организации.
С 16 марта в Курганской области введен режим повышенной готовности. На момент 30 марта в Зауралье вылечили единственного заболевшего коронавирусом COVID-19 жителя региона. Ей была девочка, вернувшаяся с отдыха в Испании.
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