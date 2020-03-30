29 марта 2020
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Микрозаймы отказались закрываться на карантин в Кургане

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, банковские операции, деньги, наличные, купюра, получение денег, купюра 5000
По информации официальных органов, микрофинансовые организации должны были закрыться на нерабочую неделюФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Жительница Кургана сообщила, что микрофинансовая организация, в которой она трудится, продолжает работать в выходную неделю с 30 марта по 3 апреля. Об этом она сообщила в Instagram-аккаунте губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

«Работаю в займах. Нас не закрыли», — написала девушка. На момент написания новости комментарий был удален. Скриншот комментария находится в распоряжении редакции. Также под постом остались ответы официальных органов, в которых указан никнейм написавшей.

На заявление девушки ответили начальник Главного управления по труду и занятости Курганской области Игорь Ксенофонтов и аккаунт областного департамента экономического развития. «Микрофинансовые организации должны быть закрыты», — прокомментировал текст с аккаунта gutzn_45 Ксенофонтов. Он подтвердил URA.RU, что отвечает под этим никнеймом. Представители департамента попросили девушку уточнить информацию об организации.

С 16 марта в Курганской области введен режим повышенной готовности. На момент 30 марта в Зауралье вылечили единственного заболевшего коронавирусом COVID-19 жителя региона. Ей была девочка, вернувшаяся с отдыха в Испании.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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