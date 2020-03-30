В Кургане выздоровел ребенок с коронавирусом

Девочка из Кургана, у которой после возвращения из Испании обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
«В Курганской области выздоровел ребенок, у которого был диагностирован коронавирус», — говорится в сообщении оперштаба. Отмечается, что это был единственный зарегистрированный случай заболевания новой инфекцией COVID-19 в регионе. «По данным на 30 марта заболевших нет», — уточняется в сообщении.
Девочка, у которой обнаружили коронавирус, лечилась в инфекционной больнице Кургана. Оперативно дозвониться до медучреждения за комментариями URA.RU не удалось.
О первом подтвержденном случае коронавируса COVID-19 в Зауралье URA.RU сообщало 21 марта. Губернатор Вадим Шумков тогда заявлял, что зараженная девочка чувствует себя хорошо, болезнь протекает в легкой форме. Лицам, которые контактировали с ней, пришлось сдать анализы и отправиться на больничный.
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