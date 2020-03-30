29 марта 2020
28 марта 2020
27 марта 2020
26 марта 2020

В Кургане выздоровел ребенок с коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему ОРВИ. Курган, ребенок, лекарства, градусник, грипп, болезнь, орви, заболевание, орви, больной ребенок, орз, ребенок, карантин, больничная койка, больничный, коронавирус, высокая температура
Девочку, у которой диагностировали коронавирус, выписали из инфекционной больницыФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Девочка из Кургана, у которой после возвращения из Испании обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

«В Курганской области выздоровел ребенок, у которого был диагностирован коронавирус», — говорится в сообщении оперштаба. Отмечается, что это был единственный зарегистрированный случай заболевания новой инфекцией COVID-19 в регионе. «По данным на 30 марта заболевших нет», — уточняется в сообщении.

Девочка, у которой обнаружили коронавирус, лечилась в инфекционной больнице Кургана. Оперативно дозвониться до медучреждения за комментариями URA.RU не удалось.

О первом подтвержденном случае коронавируса COVID-19 в Зауралье URA.RU сообщало 21 марта. Губернатор Вадим Шумков тогда заявлял, что зараженная девочка чувствует себя хорошо, болезнь протекает в легкой форме. Лицам, которые контактировали с ней, пришлось сдать анализы и отправиться на больничный.

Самые свежие новости в специальном viber-чате «Коронавирус. Курган», а также telegram-канале «Коронавирус. Курган».

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...