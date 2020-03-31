RT узнал о «самом печальном сценарии» вспышки коронавируса в России

Режим самоизоляции может продлиться в России до полутора лет, считает Захар Лейкин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

При самом «печальном сценарии» режим самоизоляции в РФ может продлиться до полутора лет. Об этом в интервью Антону Красовскому на RT рассказал врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика» Захар Лейкин.

По его словам, чтобы эпидемия COVID-19 пошла на спад, примерно у 70% населения должен выработаться иммунитет к этой инфекции. И если предположить, что часть людей все же переболеет, то другим придется ждать появления вакцины, на создание которой может уйти до полутора лет. Все это время им нужно будет соблюдать санитарный режим изоляции.

«В самом печальном сценарии — да. Именно так может и быть», — сказал Лейкин на RT [цитата по РИА «Новости»], добавив, что в самом начале вспышки не верил в такое развитие событий, но сейчас он находит основания для таких прогнозов. Пик эпидемии в России, как считает врач, придется на середину апреля. К тому времени в стране может быть порядка 20 тысяч заразившихся людей. Стабилизируется ситуация в середине-конце июля, считает специалист.

По последним данным, в России зафиксировано 1839 случаев заражения (+305 за сутки), 12 пациентов умерли, 72 человека выздоровели.