Самая богатая россиянка предложила продуктовым магазинам закрыться и торговать онлайн

Татьяна Бакальчук предложила продуктовым магазинам перейти на онлайн-продажи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Владельца крупнейшего в российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина РФ по версии Forbes Татьяна Бакальчук предложила продуктовым магазинам закрыть торговые залы и перейти в режим выдачи товара или доставки.

По ее словам, самые крупные ретейлеры России подписали соглашение о безопасности покупателей и персонала. Согласно документу, теперь они переходят на работу только с предоплаченными заказами и на бесконтактную выдачу товара. Кроме того, они должны допускать в помещение не больше одного человека, закрыть торговые залы, обеспечить сотрудников масками, перчатками и санитайзерами. В связи с этим Бакальчук обратилась к владельцам продуктовых магазинов, попросив их не лукавить, прикрываясь постановлением о том, что они делают все, чтобы обеспечить меньший контакт между людьми в торговых залах.

«Мы предлагаем вам присоединиться к нам и перевести все ваши магазины в режим пунктов выдачи заказов. У вас у всех есть онлайн-витрины. Пусть ваши покупатели заказывают и оплачивают продукты там и приходят в магазины только для того, чтобы забрать свои продукты», — приводит РБК слова Бакальчук.

В феврале, как сообщало URA.RU, Татьяна Бакальчук стала самой богатой россиянкой по версии Forbes. Ее состояние оценивается в 1,4 млрд долларов.