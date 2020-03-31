Коронавирус начал убивать политическую жизнь в России. Одна из партий уже приостановила работу

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Михаил Мишустин на представлении в Государственной Думе Российской Федерации. Москва, миронов сергей
«Справедливая Россия» приостанавливает политическую деятельность из-за пандемииФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Партия «Справедливая Россия» приостанавливает свою деятельность из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил руководитель фракции Сергей Миронов.

«С сегодняшнего дня „Справедливая Россия“ приостанавливает политическую работу. Силы партии и время будут брошены на помощь тем, кто сейчас оказался в сложной ситуации из-за коронавируса», — цитирует Миронова Nation News. Он добавил, что партия планирует помогать работникам здравоохранения и волонтерам.

Ранее из-за коронавируса президент России Владимир Путин перенес дату всероссийского голосования по поправкам к Конституции. Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что новую дату объявят после того, как нормализуется эпидемиологическая ситуация в стране.

В России насчитывается 1 848 зараженных вирусом, большинство из них находятся в Москве.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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