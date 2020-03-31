Партия «Справедливая Россия» приостанавливает свою деятельность из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил руководитель фракции Сергей Миронов.
«С сегодняшнего дня „Справедливая Россия“ приостанавливает политическую работу. Силы партии и время будут брошены на помощь тем, кто сейчас оказался в сложной ситуации из-за коронавируса», — цитирует Миронова Nation News. Он добавил, что партия планирует помогать работникам здравоохранения и волонтерам.
Ранее из-за коронавируса президент России Владимир Путин
В России насчитывается 1 848 зараженных вирусом, большинство из них находятся в Москве.
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