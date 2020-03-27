Памфилова раскрыла, когда определят новую дату голосования по Конституции

Дата всероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ будет определена только после того, когда в стране нормализуется ситуация с распространением коронавируса. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.
«Новая дата общероссийского голосования будет определена после того, как нормализуется эпидемиологическая ситуация», — цитирует РИА «Новости» Памфилову. Досрочное голосование по внесению изменений в основной закон страны, которое должно было стартовать 1 апреля, также отменено.
При этом председатель ЦИК уточнила, что это событие не может быть совмещено с единым днем голосования в сентябре, поскольку «это разные по характеру кампании». Кроме того, несмотря на перенос даты, ЦИК продолжит информационную работу по общероссийскому голосованию по Конституции.
Также Памфилова заявила, что все региональные выборы, которые должны были пройти в апреле и мае, будут перенесены. В частности, из-за коронавируса отменяются ближайшие выборы в Пермском крае, Свердловской и Челябинской областях, а также в ХМАО.
Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ должно было состояться 22 апреля. Однако, как заявил президент РФ Владимир Путин, из-за распространения коронавируса стало необходимо перенести голосование на более позднюю дату, напоминает «Дни.ру».
По данным портала coronavirus-monitor.ru, в России число инфицированных вирусом COVID-19 выросло до 1036 человек. Выздороветь удалось 45 россиянам.