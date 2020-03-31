Следователи проверяют батюшку, назвавшего гражданских жен проститутками

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Отпевание протоиерея Всеволода Чаплина в Храме Федора Студита в Москве. Москва, икона, священники, церковные свечи, храм, церковь, церковная служба, чаплин всеволод, покойник, спас, образ, отпевание в храме, православный обряд, усопший, ковь
Проверка священника возбуждена по статье за возбуждение ненависти и враждыФото: Владимир Андреев © URA.RU

Следственный комитет России начал проверку в отношении протоирея Дмитрия Смирнова, который назвал гражданских жен бесплатными проститутками. Об это сообщают «Известия» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Проверка начата по ст. 282 УК РФ („Возбуждение ненависти и вражды“)», — пишет издание.

Сам Димитрий Смирнов в интервью «Национальной службе новостей» заявил, что не будет извиняться за сравнение гражданских жен с бесплатными проститутками. Он объяснил, что такими словами хотел привлечь общественное внимание к проблеме. Также он отметил, что его претензии были направлены к мужчинам, которые не берут женщин замуж.

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-
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