Следователи проверяют батюшку, назвавшего гражданских жен проститутками

Проверка священника возбуждена по статье за возбуждение ненависти и вражды
Следственный комитет России начал проверку в отношении протоирея Дмитрия Смирнова, который назвал гражданских жен бесплатными проститутками. Об это сообщают «Известия» со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Проверка начата по ст. 282 УК РФ („Возбуждение ненависти и вражды“)», — пишет издание.
Сам Димитрий Смирнов в интервью «Национальной службе новостей» заявил, что не будет извиняться за сравнение гражданских жен с бесплатными проститутками. Он объяснил, что такими словами хотел привлечь общественное внимание к проблеме. Также он отметил, что его претензии были направлены к мужчинам, которые не берут женщин замуж.