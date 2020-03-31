Видеоблогер Ильяз Меркури выступил с критикой сторонников оппозиционера Алексея Навального. Он заявил, что представители Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в разных городах России нарушают режим самоизоляции и подвергают опасности окружающих.
По словам видеоболгера, признаки вирусного заболевания имеются у главы «Альянса врачей» Анастасии Васильевой, с подозрением на коронавирус был госпитализирован глава штаба в Калининграде Александр Черников. Также он рассказал о болезни руководителя штаба в Санкт-Петербурге Ирины Фатьяновой, которая незадолго до этого участвовала в публичном мероприятии. Кроме того Ильяз Меркури раскритиковал поведение Георгия Албурова, подруга которого, вернулась из поездки в Италию. Однако, по словам видеоблогера, Албуров, хоть и контактировал с ней, не сидит в самоизоляции.
Также, по мнению Ильяза Меркури, мерами предосторожности пренебрегает начальник московского штаба Навального Олег Степанов, подруга которого на днях заболела. «Степанов все эти дни ездил по Москве на общественном транспорте, контактировал с множеством людей. Тут уже не о безответственности речь идет, а о преступном идиотизме», — подчернул видеоблогер.
Анастасия Васильева в разговоре с URA.RU подтвердила, что недавно перенесла простудное заболевание. В момент разговора она находилась в здании Следственного комитета, куда, по ее словам, она не могла не явиться. Также он сообщила, что намерена со своими помощниками в четверг ехать в московскую больницу, в которой медики пожаловались на отсутствие средств защиты. «Намного больше будет вреда, если врачи будут работать без средств защиты с потенциальными носителями коронавируса, а потом разносить [вирус] по пути домой», — подчеркнула она.
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