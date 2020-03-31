Сотрудникам мэрии приходится патрулировать улицы курганского города во время карантина

По словам источника, муниципальных служащих Шадринска обязали ходить в рейды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители Шадринска (Курганская область) жалуются, что мэр города Виктор Ермишкин обязал подчиненных патрулировать улицы во время режима повышенной готовности. Источник, близкий к городским властям, в разговоре с URA.RU поделился опасениями, что это может быть опасно.

«Глава Шадринска обязал работников администрации, муниципальных учреждений патрулировать улицы города. <…> он подвергает их опасности», — рассказал URA.RU источник. По его словам, в рейдах сотрудники могут пострадать от действий незаконопослушных граждан. Также муниципальные служащие боятся заболеть во время патрулирования. Собеседник агентства утверждает, что в должностных инструкциях работников нет обязанности ходить в рейды. Он добавил, что Ермишкин отдает указания в устной форме и угрожает увольнением в случае неподчинения.

В пресс-службе администрации Шадринска опровергли информацию о том, что сотрудников мэрии обязывают участвовать в рейдах. Их привлекают по необходимости, только если у них есть такая возможность.

«Сотрудники администрации города совместно с полицией, Роспотребнадзором и волонтерами проводят мониторинг работы торговых точек и различных учреждений, <…> напоминают о введенных профилактических мерах», — объяснили URA.RU в мэрии. Администрация планирует, при необходимости, воспользоваться помощью незанятых сотрудников школ и детских садов.

В Курганской области 16 марта ввели режим повышенной готовности. С 1 апреля вводится режим полной самоизоляции. На данный момент в регионе нет зараженных коронавирусом. Прилетевшая из Испании девочка, у которой была диагностирована инфекция, выздоровела.