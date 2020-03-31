В Кремле ответили на наделение правительства правом вводить режим ЧС в стране

Наделение кабмина правом вводить в России режим ЧС оправданно, так как именно правительство осуществляет непосредственный менеджмент в ситуации с предотвращением распространения коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Нужно обращаться в Госдуму и правительство. Поскольку основной штаб работает в правительстве — совершенно естественно, что правительство должно иметь расширенные полномочия в той ситуации, через которую мы с вами проходим», — сказал Песков.
Решение о наделении правительства правом введения режима чрезвычайной ситуации было принято сегодня на заседании Госдумы, сообщает RT. Законопроект был внесен в думу 26 марта.
В настоящее время в России зафиксировано 2334 случая заражения коронавирусом. Многие регионы перешли на режим самоизоляции.
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