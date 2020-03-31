В Кремле ответили на наделение правительства правом вводить режим ЧС в стране

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Песков объяснил, почему право вводить режим ЧС должно принадлежать правительствуФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Наделение кабмина правом вводить в России режим ЧС оправданно, так как именно правительство осуществляет непосредственный менеджмент в ситуации с предотвращением распространения коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Нужно обращаться в Госдуму и правительство. Поскольку основной штаб работает в правительстве — совершенно естественно, что правительство должно иметь расширенные полномочия в той ситуации, через которую мы с вами проходим», — сказал Песков.

Решение о наделении правительства правом введения режима чрезвычайной ситуации было принято сегодня на заседании Госдумы, сообщает RT. Законопроект был внесен в думу 26 марта.

В настоящее время в России зафиксировано 2334 случая заражения коронавирусом. Многие регионы перешли на режим самоизоляции.

Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «Екатеринбург. Коронавирус», а также telegram-канале «Екатеринбург. Коронавирус»

Расскажите о новости друзьям
Здоровье Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...