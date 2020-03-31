Генпрокуратура включилась в расследование взрыва в магнитогорской пятиэтажке

Генпрокуратура России поручила провести проверку по факту взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Магнитогорске (Челябинская область), произошедшего 26 марта. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного органа.
«Генпрокуратурой России прокуратуре Челябинской области поручено проверить размещенную в ряде интернет-изданий информацию о деталях произошедшего взрыва газа в многоквартирном доме в Магнитогорске, в результате которого погибли два человека и пострадали 17», — пояснили в пресс-службе Генпрокуратуры. При этом особое внимание будет уделено соблюдению требований закона при эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
28 марта суд арестовал 43-летнего жителя Верхнеуральска Эдуарда Р., который, по данным следствия, принес в квартиру своей сестры дома газовый баллон. Через несколько дней после этого взрыв газовоздушной смеси привел к пожару в этой квартире и еще четырех соседних. Погибли женщина, проживающая в соседней квартире, и его 13-летний племянник.
Второй племянник, которому исполнилось 1,5 года, с тяжелейшими травмами находится в областном ожоговом центре. Как сообщила URA.RU первый вице-губернатор Ирина Гехт, его состояние удалось стабилизировать, но пока оно остается без изменений.