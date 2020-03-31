30 марта 2020

Генпрокуратура включилась в расследование взрыва в магнитогорской пятиэтажке

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв в доме № 19 на улице Доменщиков. Магнитогорск
Основная версия причины взрыва — принесенный в квартиру газовый баллонФото: Илья Московец © URA.RU

Генпрокуратура России поручила провести проверку по факту взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Магнитогорске (Челябинская область), произошедшего 26 марта. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного органа.

«Генпрокуратурой России прокуратуре Челябинской области поручено проверить размещенную в ряде интернет-изданий информацию о деталях произошедшего взрыва газа в многоквартирном доме в Магнитогорске, в результате которого погибли два человека и пострадали 17», — пояснили в пресс-службе Генпрокуратуры. При этом особое внимание будет уделено соблюдению требований закона при эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

28 марта суд арестовал 43-летнего жителя Верхнеуральска Эдуарда Р., который, по данным следствия, принес в квартиру своей сестры дома газовый баллон. Через несколько дней после этого взрыв газовоздушной смеси привел к пожару в этой квартире и еще четырех соседних. Погибли женщина, проживающая в соседней квартире, и его 13-летний племянник.

Второй племянник, которому исполнилось 1,5 года, с тяжелейшими травмами находится в областном ожоговом центре. Как сообщила URA.RU первый вице-губернатор Ирина Гехт, его состояние удалось стабилизировать, но пока оно остается без изменений.

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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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