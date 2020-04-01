Пенсионный фонд и ФОМС из-за кризиса и пандемии лишатся 2,5 трлн рублей

Пенсионный фонд может остаться без денег Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Социальные фонды, обеспечивающие россиян пенсиями, пособиями и медицинским страхованием могут потерять до 2,5 трлн рублей. Экономисты Института социальной политики НИУ ВШЭ в обзоре «Влияние пандемии COVID-19 на институты социального страхования» предлагают решить проблему за счет Фонда национального благостостояния (ФНБ) и введения в стране «гибкого» пенсионного возраста.

По предположению специалистов, резервы Пенсионного фонда России (ПФР), Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонда социального страхования (ФСС) начали истощаться с марта нынешнего года, сообщает РБК со ссылкой на доклад экономистов.

По их предположению, кризис, вызванный пандемией коронавируса, затянется более чем на девять месяцев и пойдет по наихудшему сценарию для рынка труда. За то время, пока часть работников заняты в режиме неполной занятости, а на предприятиях происходит сокращение рабочих мест, в том числе и в форме неоплачиваемых отпусков, увеличения безработицы, как общей, так и зарегистрированной, потери внебюджетных фондов, в том числе фонда оплаты труда, с которой взимаются взносы, в лучшем случае составят 195,4 млрд рублей, в худшем — почти 2,5 трлн рублей, что составляет треть доходной части.

Как отмечают эксперты ВШЭ, негативную роль сыграют также падение доходов населения и снижение потребления из-за потери мобильности во время изоляции.

На доходы внебюджетных фондов негативное влияние окажут антикризисные меры правительства, среди которых снижение тарифа страховых взносов с 30% до 15% для работников малого и среднего бизнеса, а также увеличение расходов на выплату пособий по безработице.

В качестве возможных сценариев компенсации экономисты предлагают рассмотреть возможность использования средств ФНБ для покрытия выпадающих доходов внебюджетных фондов в период кризиса. Кроме того, они не исключают, что правительство может ввести «гибкий» пенсионный возраст для сокращаемых работников. То есть, работники смогут уйти на пенсию раньше, при этом размер их страховой пенсии будет определяться исходя из фактически накопленных пенсионных прав.