Главы двух департаментов МЧС России попали в больницу с подозрением на коронавирус

Два директора департаментов МЧС теперь работают дистанционно Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Два директора департаментов МЧС России перешли на режим самоизоляции и работают дистанционно. Симптомы коронавируса у них не выявлены, руководители перешли на удаленную работу из-за ОРВИ. Об этом сообщила директор департамента информационной политики МЧС Жанна Терехова.

Ранее РБК сообщил о том, что с подозрением на коронавирус в больницу попали руководитель департамента спасательных формирований МЧС Игорь Кутровский и руководитель департамента информационных технологий и связи МЧС Сергей Ефименко. Как сообщила Терехова, на самом деле главы двух департаментов МЧС ушли на режим самоизоляции сразу после того, как у них немного поднялась температура.

«Но симптомов коронавирусной инфекции у них не выявлено, поставлен диагноз ОРВИ», — сказала ТАСС представитель МЧС России. При этом она уточнила, что Кутровский и Ефименко сами сдали тесты на СOVID-19 и теперь ждут результатов. До этого они продолжат работу из дома в дистанционном режиме.

Также Терехова отметила, что МЧС России продолжает работать в обычном круглосуточном режиме. Однако некоторые сотрудники переведены на удаленный режим работы.

По данным портала coronavirus-monitor.ru, в России зафиксировано 2780 случаев заражения коронавирусом. Большая часть регионов России перешла на режим самоизоляции. Ранее стало известно, что ФСБ, Генпрокуратура, ФСО, СКР, МВД и МЧС официально уведомили сотрудников о «необходимости воздержаться» от выездов из России из-за коронавируса.