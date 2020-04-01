Выясняем, когда закончится пандемия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Информагентство URA.RU выходит в прямой эфир с московским вирусологом, доктором медицинских наук Анатолием Альтштейном, чтобы обсудить тему №1 в России — борьбу с коронавирусом. Онлайн-трансляция круглого стола пройдет 2 апреля в 13:00 по московскому времени на нашем youtube-канале, а также на сайте агентства. Во время обсуждения эксперт ответит на главный вопрос читателей — удастся ли нам победить пандемию за три месяца.

URA.RU запустило серию виртуальных обсуждений проблем, которые сегодня волнуют россиян. В социальных сетях читателям предлагалось выбрать тему первого эфира путем голосования. Наибольшее число голосов отдали вопросам борьбы с коронавирусом.

Анатолий Альтштейн пояснит, почему в группе риска оказались молодые люди, прокомментирует меры, которые предприняли власти для того, чтобы остановить распространение вируса, и сделает прогнозы о том, когда и как мы победим COVID-19, по какому сценарию пойдет Россия и Урал в частности в борьбе с пандемией и закончится ли она к лету.