URA.RU выходит в прямой эфир с вирусологом. Обсуждаем, как победить коронавирус

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Выясняем, когда закончится пандемияФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Информагентство URA.RU выходит в прямой эфир с московским вирусологом, доктором медицинских наук Анатолием Альтштейном, чтобы обсудить тему №1 в России — борьбу с коронавирусом. Онлайн-трансляция круглого стола пройдет 2 апреля в 13:00 по московскому времени на нашем youtube-канале, а также на сайте агентства. Во время обсуждения эксперт ответит на главный вопрос читателей — удастся ли нам победить пандемию за три месяца.

URA.RU запустило серию виртуальных обсуждений проблем, которые сегодня волнуют россиян. В социальных сетях читателям предлагалось выбрать тему первого эфира путем голосования. Наибольшее число голосов отдали вопросам борьбы с коронавирусом.

Анатолий Альтштейн пояснит, почему в группе риска оказались молодые люди, прокомментирует меры, которые предприняли власти для того, чтобы остановить распространение вируса, и сделает прогнозы о том, когда и как мы победим COVID-19, по какому сценарию пойдет Россия и Урал в частности в борьбе с пандемией и закончится ли она к лету.

Чтобы присоединиться к онлайн-трансляции на сайте и задать свои вопросы эксперту, подпишитесь на оповещение или на наш youtube-канал. Вопросы можно также задать в социальных сетях URA.RU под постами или в директ Instagram.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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