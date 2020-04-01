Миллион москвичей могут остаться без работы из-за коронавируса

50% компаний в некоторых отраслях уйдут с рынка Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Около миллиона москвичей могут остаться без работы из-за пандемии коронавируса. В некоторых отраслях с рынка уйдут 50% компаний. Об этом заявил Председатель московского отделения общественной организации «Деловая Россия» Денис Назаров.

«Сейчас эти рабочие места под угрозой. В некоторых отраслях, если ничего не предпринять, уйдут с рынка 50% компаний, некоторые погибнут полностью. Наша общая задача — эти рабочие места по максимуму сохранить», — цитирует Назарова «Коммерсант».

Речь идет в основном о сфере услуг, за исключением туризма. Так, 400 тысяч человек работают в общепите, 300 тысяч — на предприятиях культуры и креативной индустрии, 200 тысяч — в фитнес-индустрии и индустрии спорта, 160 тысяч — в гостиницах и отелях, 30 тысяч человек занимаются выставочной деятельностью, еще 30 тысяч заняты в индустрии здоровья.

Чтобы спасти пострадавшие от коронавируса отрасли, московское отделение «Деловой России» предлагает предоставить организациям беспроцентные кредиты на выплату зарплат, снизить до 10% НДС для общепита, освободить организаторов концертов и выставок от возмещения сгоревших билетов, вместо этого переносить даты и субсидировать потери. Также предлагается предоставить субсидии для некоторых отраслей на оплату ЖКХ. Предложения планируют передать в столичный оперштаб по экономическим вопросам, возглавляемый вице-мэром Владимиром Ефимовым.

«Ридус» сообщает, что в рамках всероссийской акции #мы вместе ОНФ открывает Центр поддержки граждан по трудовым вопросам в период пандемии коронавируса. С его помощью россияне смогут получить разнообразные онлайн-консультации по защите трудовых прав.