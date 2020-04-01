Госдума приняла закон о кредитных каникулах

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, путин владимир
Ранее кредитные каникулы предложил ввести Владимир ПутинФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Пострадавшие из-за коронавируса россияне, индивидуальные предприниматели, а также малый и средний бизнес смогут воспользоваться кредитными каникулами. Соответствующий закон приняла Госдума.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для заемщиков. Однако это касается лишь тех, чей доход на фоне распространения коронавируса снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом прошлого года. В период каникул запрещается начислять пени и штрафы, а также требовать досрочных выплат.

За кредитными каникулами на срок до шести месяцев следует обратиться до 30 сентября. В целях безопасности на фоне пандемии заемщик также может обратиться за кредитными каникулами по телефону, уточняет «Российская газета».

Пандемия коронавируса COVID-19 вызвала экономическое падение. По данным экспертов, убытки уже превысили ущерб, который был нанесен мировым финансовым кризисом 2008 года. Как сообщает «Деловая Россия», после пандемии могут не выжить около 50% компаний в некоторых отраслях в Москве. Тем временем российский лидер поручил правительству определить перечень отраслей экономики, которые больше всего пострадали от пандемии. Также кабмину предстоит организовать постоянный мониторинг экономической ситуации.

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-
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