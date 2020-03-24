Уралец просит Мишустина ввести кредитные каникулы для россиян

Челябинец просит правительство устроить кредитные каникулы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Бывший кандидат в челябинские губернаторы, общественник Александр Лебедев направил федеральным властям предложения по введению кредитных каникул для россиян, а также для среднего и малого бизнеса. Как он сообщил корреспонденту URA.RU, из-за спада в экономике жители страны и небольшие компании могут испытывать проблемы с обслуживанием долгов.

«Во многих станах правительства приняли меры поддержки жителей: „заморозили“ выплату ипотеки и кредитов, выдали компенсацию на оплату услуг ЖКХ и тому подобное. В связи со спадом в экономике, ограничением посещения объектов сферы развлечения и услуг представители многих профессий остались без заработка», — объяснил он.

Обращение направлено на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина, руководителя Банка России Эльвиры Набиуллиной, спикера Госдумы Вячеслава Володина и главы Совета федерации РФ Валентины Матвиенко. В документе, скан которого уралец опубликовал на своей странице в Facebook, указаны три предложения. Так, общественник просит минимум на три месяца не начислять штрафы за неисполнение договоров, компенсировать проценты, а пропущенные платежи по кредитам распределить на оставшиеся месяцы или продлить сроки договоров. Кроме того, Лебедев предлагает выделить господдержку жителям на оплату услуг ЖКХ и энергоресурсов. Наконец, автор обращения просит обнулить проценты, пени и штрафы по налогам для жителей, а также для малого и среднего бизнеса.

Пандемия коронавируса COVID-19 вызвала экономическое падение. По данным экспертов, убытки уже превысили ущерб, который был нанесен мировым финансовым кризисом 2008 года.