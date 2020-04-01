Москвичи продолжают толпами ходить в супермаркеты, несмотря на карантин

Некоторые москвичи собираются в магазинах вопреки указу мэра столицы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В нескольких продуктовых и аптечных сетях Москвы люди встают в огромные очереди, несмотря на указ мэра столицы Сергея Собянина о самоизоляции для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«Прокурор Москвы Денис Попов направил руководителям 14 крупных столичных продуктовых и аптечных сетей предостережения о недопустимости нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», — говорится в сообщении. Если ситуация не изменится, в дальнейшем последуют санкции. Кроме того, окружным и межрайонным прокурорам поручено тщательно следить за тем, чтобы люди не толпились в магазинах.

С 30 марта в Москве введен режим всеобщей самоизоляции. Теперь жителям столицы разрешено ходить только в ближайшие магазины и аптеки. В других целях выходить на улицу можно только тем, у кого имеется специальный пропуск. Также мэр Сергей Собянин обязал ретейл и сети аптек наносить специальную разметку в торговых зонах для соблюдения социальной дистанции в 1,5-2 метра. Кроме того, депутаты Мосгордумы предлагают штрафовать москвичей на четыре тысячи рублей за нарушение режима самоизоляции.

По данным портала coronavirus-monitor.ru, в России зафиксировано 2780 случаев заражения коронавирусом. Большинство заболевших — в Москве (1880). Режим самоизоляции введен уже во многих регионах России. Так субъекты отреагировали на просьбу премьер-министра РФ Михаила Мишустина о принятии мер, введенных Москвой.