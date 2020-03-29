Мэр Собянин попросил москвичей соблюдать дистанцию из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин посоветовал горожана соблюдать дистанцию в общественнызх местах и соблюдать другие правила безопасности во время карантина по коронавирусу.
По словам градоначальника, в общественных местах стоит вести себя, как в очереди у банкомата, где считается неприличным подходить слишком близко. «Безопасная дистанция — 1,5-2 метра друг от друга», — написал он в своем личном блоге.
Собянин также призвал москвичей оставаться всю неделю дома. Особенно это касается пожилых людей, которые находятся в группе риска. Мэр отметил, от заражения никто не застрахован.
По словам Собянина, в Москве закрылись 14,9 тыс. предприятий общественного питания и более 40 тыс. магазинов. «Благодарю московский бизнес за дисциплину и ответственность в это сложное время», — отметил он.
За последние сутки в столице подтверждено 197 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб Москвы. Среди новых заболевших — 152 человека в возрасте от 18 до 65 лет и 32 человека старше 65 лет. Также коронавирус подтвержден у 13 детей.
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