Новости кризиса 1 апреля: миллион россиян лишится работы, кредитные каникулы не спасут бизнес

Кредитные каникулы, которые одобрила Госдума, являются недостаточной мерой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Цены на нефть эталонной марки Brent на межконтинентальной бирже выросли почти на 11% и достигли отметки в 25,18 доллара за баррель. Стоимости нефти марки WTI практически не изменилась и находится на уровне в 20,52 доллара за баррель.

На этом фоне рубль удерживает стабильное положение по отношению к мировым валютам. На момент публикации на Московской бирже доллар стоил 78,95 рубля (+58 копеек), а евро достиг отметки в 86,2 рубля (курс упал на 30 копеек).

Что происходит в России?

Почти миллион жителей столицы могут лишиться работы из-за кризиса, вызванного коронавирусом. Аналитики предполагают, что жесткий карантин приведет к тому, что 50% московских компаний полностью уйдет с рынка. В первую очередь кризис затронет сферу услуг — общепит, предприятия культуры, фитнес-индустрию, спорт и гостиничный бизнес.

Уже сейчас некоторые московские компании начали съезжать из офисов, потому что больше не могут платить за аренду. И хотя часть владельцев помещений готова предоставить бизнесу скидку в 10%, собственники настаивают на расторжении договоров.

Чтобы помочь малому и среднему бизнесу в условиях форс-мажора, Госдума одобрила «кредитные каникулы». Они будут действовать шесть месяцев для предпринимателей, которые потеряли более 30% доходов из-за распространения коронавируса.

На фоне кризиса традиционно ожидается рост цен на продукты. Так, из-за изменения курса валют увеличиваются затраты производителей молока, которые сильно зависят от импорта. Это, в свою очередь, приведет к тому, что стоимость молочных продуктов вырастет от 12%.

Что пишут другие СМИ?

Президент России Владимир Путин подписал закон о поощрении инвестиций в стране. Так власти пытаются создать предсказуемые и благоприятные условия для инвесторов, которые заключили договоры с государством. Правительство не будет повышать налоги и менять условия пользования землей тем, кто инвестировал не менее 250 миллионов рублей в культуру и спорт или как минимум 1,5 миллиарда в обрабатывающее производство, пишет «Пятый канал».

В условиях кризиса на финансовую поддержку в первую очередь могут рассчитывать госкомпании. Минпромторг предложил выделить из Фонда национального благосостояния (из него выплачиваются пенсии и пособия) 50 миллиардов рублей на поддержку РЖД. Представители ведомства считают, что это поможет сохранить 10 тысяч рабочих мест на заводах, где производят железнодорожную технику.

Как развивается ситуация в мире?

Коронавирус стал серьезной проверкой на прочность для Европейского союза. Экономисты предполагают, что, если Италия, Испания и Франция в ближайшие сроки не получат большие кредиты под выгодный процент, их ждет финансовый крах. А это может вызвать распад всей еврозоны и общего рынка ЕС.

Оригинальный способ получения доходов в условиях кризиса придумали в США — здесь нефтяным компаниям будут предоставлять в аренду емкости для хранения нефти в стратегическом нефтяном резерве. Такой план должен помочь американскому правительству справиться с растущим избытком на нефтяном рынке.

Что будет дальше?

Экономисты считают, что кредитные каникулы, которые одобрила Госдума, являются верным шагом в условиях кризиса. Но вместе с тем правительству и банкам стоит задуматься о возможном прощении долгов или их реструктуризации, рассказал URA.RU экономист Игорь Николаев. По мнению других экспертов, компании не должны ждать спасения от государства и обречены на гибель, если оказались нежизнеспособными.

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