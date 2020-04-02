Расходы россиян на ЖКХ вырастут на треть

Семья за 2-4 недели на самоизоляции будет вынуждена переплатить за услуги ЖКХ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За время самоизоляции расходы россиян на коммунальные услуги могут увеличится на 30%. Эксперты отмечают, что это связано с тем, что все члены семьи круглые сутки находятся дома, готовят еду, работают на компьютере по «удаленке».

Эксперт площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук уточнил в разговоре с «Известиями», что подавляющее большинство россиян платят за холодную и горячую воду и свет по приборам учета. По его предположению, семья из трех человек за 2-4 недели на карантине переплатит за услуги ЖКХ больше на треть от обычного счета в платежках. Например, в Москве счета за коммунальные услуги могут увеличится для собственников жилья на 1,5-2 тысячи рублей.

Борис Хмельников подчеркнул, что до введения ограничительных мер правительства россияне проводили вне дома около 10 часов, теперь же находятся в квартирах круглые сутки. «Люди стали чаще готовить еду дома, пить чай и кофе, посещать уборную — всё это расход воды», — отметил гендиректор Союза профессиональных управляющих недвижимостью в сфере ЖКХ Вера Москвина. Она также рассказала, что повысятся расходы на электроэнергию из-за удаленной работой на компьютере и сидением перед телевизором.

Ранее глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что потребители коммунальных услуг переплачивают в два и более раза. Бороться с тарифным «хулиганством» коммунальщиков, по словам Артемьева, должны местные власти. Между тем, как сообщало RT, бывший премьер-министр Дмитрий Медведев в июне прошлого года подписал постановление о запрете необоснованного повышения цен на услуги ЖКХ выше уровня инфляции.