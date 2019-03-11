Россияне в два раза переплачивают за коммуналку

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
11 марта 2019 в 15:04
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Расценки в регионах могут отличаться в 54 разаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Потребители коммунальных услуг переплачивают в два и более раз. Такое заявление сделал глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев в эфире программы «Поздняков» на НТВ.

«Граждане в большинстве своем по большинству коммунальных позиций давно переплачивают больше 100% себестоимости», — отметил он. «Все эти разговоры, что мы какие-то там убогие, недоплачиваем этим коммунальным монстрам — это все чушь собачья», — возмутился Артемьев.

По словам руководителя ФАС, три четверти российских регионов переплачивают за предоставление коммунальных услуг, а остальные имеют заниженные тарифы. При этом расценки на воду могут отличаться в 54 раза. Бороться с тарифным «хулиганством», по словам Артемьева, должны местные власти, потому что ФАС до коммунальщиков «трудно дотянуться».

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