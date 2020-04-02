Роспотребнадзор посоветовал не запасаться продуктами из-за коронавируса

В Роспотребнадзоре советуют не закупать большое количество продуктов из-за пандемии коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россиянам не следует делать продуктовые запасы на фоне пандемии коронавируса, так как магазины работают постоянно и поддерживают объемы товаров. С такой рекомендацией к гражданам выступил Роспотребнадзор.

«Не рекомендуется делать запасы и приобретать продукты впрок. Продовольственные магазины работают в постоянном режиме», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре отмечают, что у большого количества закупленных круп, орехов и сухофруктов срок годности может выйти раньше, чем их успеют употребить. Кроме того, в них могут завестись вредители. В этих случаях такие продукты могут нанести вред здоровью.

Специалисты ведомства советуют уточнить, какие продукты уже есть дома и составить список, учитывая в нем рекомендуемые суточные нормы потребления и принципы здорового рациона питания.

В первую очередь стоит выбирать продукты, которые хранятся при комнатной температуре, отмечают в Роспотребнадзоре. Продукцию из холодильников и морозильных камер с маленьким сроком годности стоит выбирать в последнюю очередь. Также рекомендуется отдавать предпочтение товарам в герметичных упаковках, изучая их состав и срок хранения. Перед использованием тележки для покупок, рекомендуется протирать ее ручки влажной салфеткой или же браться за нее в перчатках.

Также в ведомстве советуют соблюдать меры предосторожности при дистанционной покупке продуктов. Перед тем, как открывать пакет с едой, рекомендуется мыть руки, так как до этого ими держали наличные, либо банковскую карту. Специалисты рекомендуют проверять срок годности товаров и целостность их упаковки. Скоропортящиеся продукты курьер должен доставлять в сумке-холодильнике. В противном случае покупатель имеет право отказаться от заказа.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказывали, когда можно будет ослабить режим карантина и самоизоляции. В ведомстве отмечали, что число зараженных должно перестать расти, напоминает Nation News.

В настоящий момент в мире зарегистрировано около 940 тысяч случаев заражения COVID-19. Около 194 тысяч человек вылечились, более 47 тысяч погибли. В России зарегистрировано 2777 случаев инфицирования, 190 человек вылечились, 24 скончались.