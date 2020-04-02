Россиянам посоветовали отказаться от контактных линз из-за коронавируса

В условиях пандемии безопаснее носить очки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Во время пандемии коронавируса лучше отказаться от использования контактных линз, поскольку инфекция передается через слизистую. Такое мнение высказал заведующий клиникой офтальмологии Пироговского центра, профессор Ринат Файзрахманов.

Он отметил, что если нет возможность совсем отказаться от линз на время пандемии, то необходимо тщательнее соблюдать правила гигиены. «Необходимо тщательно мыть руки, непосредственно перед тем, как вы будете надевать или заменять линзы, а также соблюдать гигиену контейнера для многоразовых линз», — цитирует профессора «Российская газета». Контейнер для линз нужно чаще промывать содовым раствором, добавил Файзрахманов. Он напомнил, что при первых признаках простуды надо прекратить ношение линз.

По словам эксперта, в специализированной литературе есть подтверждения того, что коронавирус передается через слизистую. Например, человек может заразиться, если потрет глаза грязными руками.

Ранее врачи рассказали, как защитить себя от заражения коронавирусом, в частности, почему маска необходима и для защиты слизистые рта и носа, сообщает телеканал 360. Медицинская маска также попала в обновленный список непродовольственных товаров первой необходимости, напоминает «Национальная служба новостей».