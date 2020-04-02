Дорога на Усть-Уйское оказывается затопленной практически каждую весну (архивное фото) Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

Вышедшая из берегов река Уй перекрыла проезд к селу Усть-Уйское Целинного района Курганской области. Об этом URA.RU рассказал глава района Иван Светличный.

«Автомобильное сообщение с селом Усть-Уйским прервано. Организована лодочная переправа», — заявил чиновник. По его данным, в ночь на 2 апреля уровень воды в реке Уй поднялся на 40 см, в течение дня заметных изменений не произошло. «Запасы продовольствия в магазинах и медикаментов в полном комплекте. Ситуация находится под контролем», — добавил Светличный. Подобные ситуации в Усть-Уйском происходят практически ежегодно.

«В настоящее время угроз подтопления населенного пункта нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Для переправы задействованы лодки, принадлежащие администрации сельсовета. «Для обеспечения безопасности на лодочной переправе имеются индивидуальные средства спасения — спасжилеты, спасательный круг и спасательный конец Александрова», — уточнили в ведомстве.

По данным Курганского ЦГМС, на 8 часов утра 2 апреля уровень воды в реке Уй составлял 381 см (+44 см за сутки, неблагоприятные явления наступают при 550 см), в реке Тобол в районе села Звериноголовское — 350 см (+19 см за сутки, неблагоприятные явления — при 890 см), в районе Кургана — 132 см (+8 см за сутки, неблагоприятные явления — при 700 см). Вода в реках Миасс и Исеть также продолжает прибывать, но уровень, при котором наступают неблагоприятные явления, пока не достигнут.

Ранее URA.RU сообщало, что при максимальных уровнях подъема воды в зону подтопления могут попасть 90 населенных пунктов (в том числе города Курган и Шадринск) с общим количеством проживающих в зоне затопления более 18 тысяч человек.

Через подтопленный участок организована переправа Фото: Администрация Целинного района, «ВКонтакте»