В Курганской области 90 населенных пунктов оказались под угрозой затопления

В Курганской области отмечен подъем на нескольких реках региона Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Уровень воды за минувшие сутки поднялся на реках Курганской области. Территории 90 населенных пунктов могут оказаться в зоне затопления. Повышение воды зафиксировано на реках Тобол, Миасс и Исеть. Информация размещена на сайтах Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и мэрии Кургана.

«Уровень воды в реке Тобол у города Кургана на 24 марта составляет 31 см (над „нулем поста“). Изменение за сутки: +6 см», — сообщает администрация.

В гидрологическом бюллетене центра по гидрометеорологии говорится, что наибольшее повышение уровня воды за сутки (+15 см) зафиксировано на реке Миасс в районе поселка Каргаполье. Река Исеть у села Мехонское и река Уй в селе Усть-Уйское поднялись на 9 см. Тобол в пределах села Звериноголовское прибавил 8 см.

По данным областного МЧС, при максимальных уровнях подъема воды, в зону подтопления и затопления могут попасть: города — Курган и Шадринск, 12 районов — Звериноголовский, Притобольный, Куртамышский, Кетовский, Белозерский, Далматовский, Катайский, Шадринский, Шатровский, Каргапольский, Целинный, Шумихинский. Всего 90 населенных пунктов с общим количеством проживающих в зоне затопления более 18 тыс. человек.

По предварительным прогнозам, в Кургане ожидается наводнение. Вода в Тоболе предположительно может поднять до 8,2 метров. При таком уровне создается угроза отремонтированной набережной, которую может повредить паводок. Благоустройство участка набережной в Кургане от улицы Кирова до ЦПКиО начали в 2019 году. В этом году обновление набережной продолжат и построят набережные в трех других городах Зауралья.