Российский фонд представил фильм про детей с аутизмом

Российский благотворительный фонд «Я есть» представил документальный фильм про детей-аутистов с названием «Я мечтаю подружиться». Главные продюсеры картины — актеры Егор Бероев и Ксения Алферова. Видео появилось в
«Это фильм, который важно увидеть каждому! Герои документальной картины Гоша, Костя, Лерик и Артем ломают шаблоны и разрушают стереотипы о людях с аутизмом — самих себе», — говорится в описании фильма.
Авторы фильма отмечают, что герои кинокартины успешны, красивы, талантливы и живут в современной Москве. Они не супергерои в привычном понимании, но у каждого из них есть настоящие суперспособности. «Мудрость, глубина, чувство юмора и умение воплощать самые смелые мечты — нам есть чему поучиться у великолепной четверки», — считают создатели кино.
Они подчеркивают, что в настоящий момент такие же особенные люди заперты в психоневрологических интернатах по всей стране. Создатели фильма надеются исправить эту несправедливость.
Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма отмечается ежегодно 2 апреля. Он был установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 2007 года.