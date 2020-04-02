Республику Коми возглавит выходец из Минздрава РФ

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Визит врио губернатора Шумкова Вадима в Шатровский район., пустое кресло, кресло главы района, офисное кресло
Кресло главы Коми займет новый человек (архивное фото)Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Назначен временно исполняющий обязанности главы Республики Коми. Им стал Владимир Уйба, который ранее занимал пост заместителя министра здравоохранения РФ.

«Назначить Уйбу Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности Главы Республики Коми», — сказано в указе президента РФ Владимира Путина, опубликованном на сайте kremlin.ru.

Этим же указом президент принял отставку главы Республики Коми Сергея Гапликова.

Владимир Уйба ранее занимал пост заместителя министра здравоохранения РФ, до этого возглавлял Федеральное медико-биологическое агентство.

В Республике Коми на данный момент выявлено 56 случаев заражения коронавирусом. Это четвертое место в России по числу инфицированных. Почти все случаи заболевания зарегистрированы в больнице Эжвинского района, где, предположительно, источником заражения был врач.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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