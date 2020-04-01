Более 50 пациентов одной больницы в Коми заразились коронавирусом

В Эжвинской больнице Сыктывкара (Республика Коми) зафиксировано более 50 случаев заражения коронавирусом. Из них 32 случая заболевания были подтверждены за последние сутки. По некоторым данным, пациенты могли заразиться по вине врача.
«Как и ожидалось, все новые случаи зарегистрированы в очаге Эжвинской больницы, — приведены слова министра здравоохранения Республики Коми Дмитрия Березина на официальном портале региона. — Очаг локализован, городская больница в Эжве работает в режиме строжайшего карантина».
На сегодняшний день в Коми подтверждено всего 54 случая заболевания коронавируса. Из них всего один случай является завозным. Остальные выявлены в больнице Эжвинского района. По данным местных СМИ, пациентов больницы мог заразить врач, чьи дети в конце февраля побывали в европейской стране, пишет ТАСС. Однако официально эту информацию не подтверждают.
По данным портала coronavirus-monitor.ru, в России зафиксировано 2780 случаев заражения коронавирусом. Пандемия распространилась уже на 35 регионов страны, передает «Утро.ру». Большая часть регионов России перешла на режим самоизоляции. Ученые продолжают искать эффективное лекарство от инфекции, напоминает «Дни.ру».
Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «