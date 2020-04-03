В Роспотребнадзоре объяснили, как правильно дезинфицировать дом во время пандемии коронавируса

Проводить дезинфекию нужно с использованием специальных средств Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Роспотребнадзор рассказал россиянам, как правильно проводить дезинфекцию дома. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Начинать обработку помещений Роспотребнадзор рекомендует с дверных ручек. «Вымойте с мылом или обработайте антисептиком на основе спирта не менее 70% или хлорсодержащим раствором», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Отмечается, что обрабатывать нужно те ручки, к которым человек прикасается, придя с улицы. После обработки нужно обязательно вымыть руки с мылом. При этом ручки шкафов, а также спинки стульев, столы и полки рекомендуется протирать во время уборки.

Выключатели специалисты ведомства рекомендуют протирать салфетками с антисептиком. Однако если в доме нет больных людей, делать это часто нет необходимости. Если же зараженные есть, протирать выключатели нужно после каждого использования.

Кухонные столешницы эксперты Роспотребнадзора рекомендуют обрабатывать, применяя средства бытовой химии или антисептические салфетки. Если в доме нет больных людей, достаточно делать это раз в день, если есть — обрабатывать после каждого использования и приема пищи.

Дезинфицировать бытовую технику нужно антисептическими салфетками во время уборки. Смесители и раковины нужно обрабатывать, используя средства бытовой химии. Если в доме нет больных, дезинфицировать смесители нужно раз в день, раковины раз в один-два дня. При проживании в доме больных — после каждого использования. Туалетные принадлежности, включая зубные щетки и расчески, рекомендуется обрабатывать салфетками с антисептиком если в доме есть больной человек. Обрабатывать туалет Роспотребнадзор советует в последнюю очередь, с использованием средств на основе хлора.

Проводить влажную уборку нужно с применением средств бытовой химии два-три раза в неделю, если все здоровы. Если в доме есть больной человек, нужно делать это ежедневно, использую средства с хлоркой.

Ранее Роспотребнадзор давал россиянам советы по выбору продуктов в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки. В частности, в ведомстве делились рекомендациями, как составлять свой рацион так, чтобы не набрать лишний вес и советовали не покупать еду впрок, пишет РАПСИ .