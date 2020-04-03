На Урале из-за карантина запретили свободный выезд из закрытых городов

Для выезда из города потребуется специальный пропуск и разрешение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ЗАТО Новоуральск (Свердловская область) с 3 апреля ужесточили пропускной режим в городе из-за коронавируса. Об этом URA.RU сообщил заместитель главы Михаил Черницкий. Аналогичные меры планируют принять и в других ЗАТО.

«Раньше, чтобы заехать на территорию города, нужен был пропуск. Выехать можно было свободно. Теперь с 3 апреля люди будут и въезжать, и выезжать по пропускам. Если город переходит на режим изоляции, то для выезда из города у человека должно быть еще и основание (разрешительный документ), перечень которых будет сформирован в ближайшее время. Одним из оснований может явиться документ, подтверждающий трудовые отношения с предприятием, которое относится к категории, поименованной в указе президента. Разрешения будут выдавать в бюро пропусков администрации», — уточнил он.

Для решения вопросов в период усиленного пропускного режима будет создана специальная комиссия. По предварительным данным, аналогичные ограничительные меры будут также приняты в ЗАТО Свободный и поселок Уральский.

На данный момент в России, зарегистрировано 3 548 случаев заболевания, 235 человек вылечились, 30 человек умерли. В Свердловской области зафиксировано 38 заболевших.