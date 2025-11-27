Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

В Свердловской области выявили нарушения в исправительной колонии №2

Прокурор нашел нарушения в свердловской колонии номер 2
27 ноября 2025 в 18:40
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Свердловской колонии нашли нарушения

В Свердловской колонии нашли нарушения

Фото: Илья Московец © URA.RU

Прокурор Свердловской области Борис Крылов лично проверил условия содержания осужденных в исправительной колонии №2. В ходе внеплановой проверки выявлены многочисленные нарушения уголовно-исполнительного законодательства.

Масштабная проверка прошла с участием сотрудников аппарата прокуратуры области и представителей ГУФСИН. Были обследованы камерные помещения, производственные объекты, штрафной изолятор и медицинский филиал областной больницы.

«В ходе проверки выявлены нарушения уголовно-исполнительного законодательства, в целях устранения которых будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Продолжение после рекламы

Особое внимание уделялось соблюдению требований к материально-бытовому и медико-санитарному обеспечению осужденных. Прокурор также провел личный прием содержащихся в колонии и изучил служебную документацию учреждения.

Исправительная колония №2 является одним из крупнейших учреждений уголовно-исполнительной системы Свердловской области. Ранее прокуратура региона уже выявляла нарушения в работе учреждений ГУФСИН. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования для устранения выявленных нарушений.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал