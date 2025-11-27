В Свердловской области выявили нарушения в исправительной колонии №2

В Свердловской колонии нашли нарушения Фото: Илья Московец © URA.RU

Прокурор Свердловской области Борис Крылов лично проверил условия содержания осужденных в исправительной колонии №2. В ходе внеплановой проверки выявлены многочисленные нарушения уголовно-исполнительного законодательства.

Масштабная проверка прошла с участием сотрудников аппарата прокуратуры области и представителей ГУФСИН. Были обследованы камерные помещения, производственные объекты, штрафной изолятор и медицинский филиал областной больницы.

«В ходе проверки выявлены нарушения уголовно-исполнительного законодательства, в целях устранения которых будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Особое внимание уделялось соблюдению требований к материально-бытовому и медико-санитарному обеспечению осужденных. Прокурор также провел личный прием содержащихся в колонии и изучил служебную документацию учреждения.