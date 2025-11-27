В Свердловской области выявили нарушения в исправительной колонии №2
Фото: Илья Московец © URA.RU
Прокурор Свердловской области Борис Крылов лично проверил условия содержания осужденных в исправительной колонии №2. В ходе внеплановой проверки выявлены многочисленные нарушения уголовно-исполнительного законодательства.
Масштабная проверка прошла с участием сотрудников аппарата прокуратуры области и представителей ГУФСИН. Были обследованы камерные помещения, производственные объекты, штрафной изолятор и медицинский филиал областной больницы.
«В ходе проверки выявлены нарушения уголовно-исполнительного законодательства, в целях устранения которых будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Особое внимание уделялось соблюдению требований к материально-бытовому и медико-санитарному обеспечению осужденных. Прокурор также провел личный прием содержащихся в колонии и изучил служебную документацию учреждения.
Исправительная колония №2 является одним из крупнейших учреждений уголовно-исполнительной системы Свердловской области. Ранее прокуратура региона уже выявляла нарушения в работе учреждений ГУФСИН. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования для устранения выявленных нарушений.
