Житель Курганской области угнал скорую помощь, чтобы добраться до дома

В селе Глядянском Курганской области задержан житель села Арсеновка, который в пьяном состоянии угнал автомобиль скорой помощи, чтобы уехать на нем домой. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел минувшей ночью. «В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России „Притобольный“ поступило сообщение от сотрудников районной больницы об угоне спецавтомобиля», — говорится в сообщении.
Сотрудники полиции и Росгвардии задержали угонщика на месте происшествия. Им оказался 36-летний ранее судимый неработающий мужчина. В попытке найти, машину, на которой можно добраться до дома, он проник на огороженную территорию районной больницы. Дождавшись, пока водитель автомобиля скорой помощи отвлечется, он сел в машину и попытался объехать шлагбаум, однако выехать с территории медучреждения не смог.
Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.