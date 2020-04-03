Вдова Лужкова вернула себе первенство в рейтинге богатейших россиянок по версии Forbes

Елена Батурина, вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, вновь возглавила рейтинг самых богатых женщин России Forbes Real-Time.
В феврале Батурину обошла владелица 100% акций компании Wildberries Татьяна Бакальчук. Ее состояние, по данным Forbes, тогда составило 1,4 млрд долларов в то время, как у Батуриной было 1,2 млрд долларов. Однако за март состояние Бакальчук сократилась на 29% — до 1 млрд долларов. «Состояние Батуриной практически не изменилось, потому что не связано с владением какой-то одной компанией», — уточняет Forbes. Также издание отмечает, что ее активы находятся за рубежом, сообщает «Национальная служба новостей».
Капитал Батуриной составляют средства от продажи девелоперской компании «Интеко», также она владеет недвижимостью. Теперь вдова Лужкова занимается бизнесом за границей, является совладельцем немецкой компании Hightex и английской сыродельной компании Artisan Farm Ltd. В феврале она планировала продать отель Morrison Hotel в Дублине, владелицей которого стала в 2012 году. Она купила его за 22 млн евро и потратила на реконструкцию до 10 млн евро. За продажу отеля она может получить доход в 165%.