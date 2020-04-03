В Кремле пообещали проанализировать эффективность мер поддержки бизнеса во время карантина

Дмитрий Песков напомнил о мерах поддержки бизнеса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Предприниматели и обычные граждане, пострадавшие из-за ситуации с коронавирусом, могут воспользоваться мерами поддержки, озвученными правительством РФ. Данные меры уже заработали, но их эффективность предстоит проанализировать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Бизнес может воспользоваться мерами поддержки, которые ранее были озвучены правительством, например, оформить льготные кредиты в банках. Мы знаем, что вчера был первый день после документального оформления инициативы, были первые обращения в банки», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, есть ли у Кремля понимание, как бизнесу пережить нерабочий месяц и при этом выплатить зарплаты сотрудникам.

Представитель Кремля также отметил, что бизнес может воспользоваться и другими мерами поддержки. Он подчеркнул, что система еще не налажена, однако, как предполагается, заработает в ближайшие дни. По словам Пескова, пакет мер поддержки, который был озвучен президентом РФ Владимиром Путиным неделю назад, был принят в течение нескольких дней и теперь этими мерами можно воспользоваться. Также предстоит проанализировать их эффективность. Необходимость принятия новых мер, по его мнению, будет зависеть от развития экономической и эпидемиологической ситуации.

Ранее правительство России во главе с Михаилом Мишустиным озвучило меры поддержки бизнеса в сложившейся ситуации, в их числе — создание антикризисного фонда на 300 млрд рублей, налоговые льготы для туристической и авиаотраслей, отмечает агентство Nation News. Также в ходе первого обращения к нации Владимир Путин объявил предоставление кредитных каникул для тех, кто потерял треть дохода, и отмену ряда налогов для предпринимателей малого и среднего бизнеса, отмечает «Национальная служба новостей».