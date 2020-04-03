Путин назвал комфортную для России цену на нефть

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Президент России Владимир Путин призвал сократить добычу нефти в миреФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Цена на нефть в 42 доллара за баррель, считает президент России Владимир Путин, комфортная. Российский лидер уточнил, что Россия никогда не стремилась к тому, чтобы цены на «черное золото» были слишком высокими или слишком низкими.

«Наш бюджет сверстан из расчета 42 доллара за баррель, вокруг этой цифры мы комфортно себя чувствуем», — приводит слова Путина с совещания по ситуации на глобальных энергетических рынках РИА «Новости». Совещание прошло в режиме видеоконференции. Трансляция доступна на телеканале «Россия 24».

Цена на нефть марки Brent на межконтинентальной бирже ICE 3 апреля поднялась до 34,08 доллара за баррель (+12,14%). Благодаря росту цен на топливо курс доллара упал до 76,96 рубля, евро — до 82,99 рубля.

Ожидается, что на встрече представителей ОПЕК+, которая пройдет в формате видеоконференции 6 апреля, обсудят возможность сокращения добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки, напоминает «Национальная служба новостей».

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