Путин назвал комфортную для России цену на нефть

Президент России Владимир Путин призвал сократить добычу нефти в мире Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Цена на нефть в 42 доллара за баррель, считает президент России Владимир Путин, комфортная. Российский лидер уточнил, что Россия никогда не стремилась к тому, чтобы цены на «черное золото» были слишком высокими или слишком низкими.

«Наш бюджет сверстан из расчета 42 доллара за баррель, вокруг этой цифры мы комфортно себя чувствуем», — приводит слова Путина с совещания по ситуации на глобальных энергетических рынках РИА «Новости». Совещание прошло в режиме видеоконференции. Трансляция доступна на телеканале «Россия 24».

Цена на нефть марки Brent на межконтинентальной бирже ICE 3 апреля поднялась до 34,08 доллара за баррель (+12,14%). Благодаря росту цен на топливо курс доллара упал до 76,96 рубля, евро — до 82,99 рубля.

Ожидается, что на встрече представителей ОПЕК+, которая пройдет в формате видеоконференции 6 апреля, обсудят возможность сокращения добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки, напоминает «Национальная служба новостей».