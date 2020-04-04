У россиян будут выявлять коронавирус за полчаса

На получение результатов анализа на коронавирус понадобится не больше получаса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Уже с апреля в России начнется тестирование экспресс-системы диагностики коронавируса. На получение результатов анализа понадобится не больше 30 минут.

Экспресс-система диагностики SARS-CoV-2 разработана совместно российскими и японскими учеными. Как рассказали «Известиям» в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) (организация вкладывала деньги в проект), результаты теста можно узнать уже через полчаса, при этом его точность составляет почти 100% уже на ранних стадиях заболевания.

«В тестовых системах применяется метод изотермической молекулярной диагностики, который не уступает в точности применяемой сейчас общепринятой технологии ПЦР [полимеразной цепной реакции], — отметили российские ученые из компании «ФосАгро», работавшие над созданием системы тестирования.

По словам разработчиков, 1,5 тысяч новых экспресс-тестов уже отправлены в Кировск (Мурманская область), Череповец (Вологодская область), Балаково (Саратовская область) и Волхов (Ленинградская область), где будут проводить испытания. В компании подчеркнули, что благодаря новым тестам врачи смогут оперативно выявить заболевших и изолировать их на ранней стадии, что позволит существенно снизить риски распространения инфекции.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что тест-систему на коронавирус также направили в США. Ранее стало известно, что 1 апреля в Нью-Йорк прибыл самолет ВКС России с медицинским оборудованием. Как заявляла официальный представитель МИД Мария Захарова, половину стоимости груза оплатил РФПИ, а другую часть — американская сторона.