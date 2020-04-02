США заплатили за медтехнику против коронавируса, с которой помогла Россия

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В США заявили, что заплатили за прибывший из России грузФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Половина стоимости груза медицинской техники, который был доставлен в США из России для борьбы с коронавирусной инфекцией, была оплачена американской стороной. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Половина груза, доставленного в США, оплачена Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), другая половина — американской стороной самостоятельно», — цитирует ТАСС Захарову. Дипломат уточнила, что сотрудничество Вашингтона и Москвы ведется в рамках договоренности лидеров, которая была достигнута 30 марта в ходе телефонного разговора. Дипломат также подчеркнула, что ввиду ситуации с коронавирусом «сейчас наступило время работать вместе».

В среду в Нью-Йорк прибыл самолет Ан-124 («Руслан») с дезинфицирующими средствами, очками, респираторами и масками, а также оборудованием, напоминает РИА «Новости».

Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в Китае в конце декабря 2019 года. На первое место в мире по заболеваемости коронавирусом сейчас вышли США. Здесь заразились 217 тысяч человек. В России, по последним данным, 3 547 случая заражения, 31 человек умер, 243 пациента выздоровели. С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране неделю с 30 марта по 3 апреля президент России Владимир Путин объявил нерабочей.

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